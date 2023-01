Ronaldo emocionon me historinë e tij për babain e sëmurë me kancer Ronaldo ka rrëfyer sonte në “Big Brother VIP Albania” historinë e tij ku ka emocionuar të gjithë. Ai tregoj se babai i tij është duke luftuar me sëmundjen e kancerit për më shumë se dy vite, shkruan lajmi.net. Ndërkaq Ronaldo edhe e takoj babain e tij brenda shtëpisë ku u lumturua shumë. /Lajmi.net/