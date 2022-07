Ronaldo edhe zyrtarisht nuk udhëton me ekipin për ndeshjet e parasezonit

Manchester United do të mbajë përgatitjet për sezonin e ardhshëm në Tajlandë dhe në Australi.

Në kuadër të këtyre përgatitjeve, ‘Djajtë e Kuq’ do të zhvillojnë edhe disa ndeshje, transmeton lajmi.net.

Mungesë për United për ndeshjet e parasezonit do të jetë ylli i skuadrës, Cristiano Ronaldo.

Portugezi është i lidhur me një largim të mundshëm nga ‘Old Trafford’, andaj kjo mund të jetë arsyeja pse nuk do të paraqitet.

Mbetet të shihet se çfarë do të ndodhë me të ardhmen e 37 vjeçarit./Lajmi.net/

🚨 #MUTOUR22 SQUAD 🚨

Erik has named a 3️⃣1️⃣-man squad to travel to Thailand and Australia this pre-season… 💪🔴#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 8, 2022