Ronaldo dhe Messi publikojnë pamje me njëri-tjetrin pas ndeshjes së mbrëmshme Cristiano Ronaldo dhe Lionel Messi ishin të buzëqeshur pas ribashkimit të tyre të fundit në fushë, me “miqtë e vjetër” dhe ndanë postime pozitive në rrjetet sociale. Dy rivalët e përjetshëm, me 12 Topa të Artë mes tyre, u takuan edhe një herë kur Paris Saint-Germain u përballen me All-Star nga Liga Pro të Arabisë…