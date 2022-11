Ronaldo dhe Georgina punësojnë staf me paga mbi pesë mijë euro për shtëpinë e tyre të re në Portugali

Cristiano Ronaldo dhe partnerja e tij thuhet se kanë punësuar staf për rezidencën e re prej 18 milionë funtesh (20.5 milionë euro) që po ndërtojnë në rivierën portugeze.

Sulmuesi i Manchester United dhe Georgina Rodriguez tashmë thuhet se kanë zgjedhur katër punonjës, duke përfshirë një shërbëtor dhe kuzhinier me 5.490 euro pagë mujore, sipas të përditshmes portugeze Correio da Manha.

Lajmi për rekrutimin e stafit nga Cristiano për pronën ekskluzive që do të përfundojë në fillim të vitit të ardhshëm, ka të ngjarë të nxisë spekulimet për të ardhmen e tij mund të jetë me klubin e fëmijërisë Sporting, shkruan The Sun.

Duke folur ekskluzivisht për Piers Morgan të The Sun, 37-vjeçari akuzoi Man United se e tradhtoi atë – ndërsa pranoi se nuk e respekton menaxherin Erik ten Hag.

Pas intervistës shpërthyese të Ronaldos, menaxheri i Sporting, Ruben Amorim tha: “Të gjithë në Sporting e pëlqejnë atë dhe prandaj nuk ka shumë për të thënë për këtë.

Cristiano ka qenë i lidhur me një rikthim në klubin e Lisbonës, për të cilin nëna e futbollistit Dolores Aveiro është një tifoze e zjarrtë, që nga vera – kur u zbulua se ai po kërkonte të largohej nga Old Trafford para përfundimit të kontratës së tij aktuale dyvjeçare dhe të luante në Champions League.

Raportet e pakonfirmuara në fillim të këtij viti, të publikuara në Portugali dhe në Mbretërinë e Bashkuar, pretendonin se Ronaldo kishte regjistruar fëmijët e tij në një shkollë në Lisbonë.

Prona që ai po ndërton në Quinta da Marinha, gjysmë ore nga Aeroporti i Lisbonës dhe dhjetë minuta nga qendra e qytetit bregdetar të Cascais, i cili është pjesë e të ashtuquajturës riviera portugeze, do të ketë një garazh mjaft të madh për të strehuar 30 supermakina.

Shtëpia luksoze pritet gjithashtu të mburret me një kinema, dhomë lojrash, spa dhe suita të mëdha, dhoma gjumi me pamje mahnitëse të oqeanit, si dhe pishina të brendshme dhe të jashtme.

Rezidenca do t’i shtohet një portofol tashmë të gjerë pronash në vendin e tij, i cili përfshin një bllok apartamentesh shtatëkatëshe me pamje nga Oqeani Atlantik në kryeqytetin e Madeiran, Funchal, ku jetojnë nëna dhe vëllai i tij më i madh Hugo, dhe dy apartamente në Lisbonë.