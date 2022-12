Ronaldo dëshironte rikthimin te Reali Cristiano Ronaldo edhe zyrtarisht është bërë lojtari më i paguar në histori të futbollit, pasi që nënshkroi kontratë dy vjeçare me skuadrën e Al Nassr. Ronaldo kaloi te Al Nassr si lojtar i lirë, ndërsa do të përfitojë 200 milionë euro në vit nga marrëveshja me skuadrën nga Arabia Saudite, raporton lajmi.net. Por, siç bëhet…