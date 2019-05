Rona Nishliu reagon për sulmin ndaj gruas rome: Ky është turpi

View this post on Instagram

Ky është turpi! Për ty e dashun grua, më vjen shumë keq që ishe pre e dhunës, agresivitetit dhe rrenës. Më beso, po më dhemb çdo pjesë e trupit ku të goditën ty 😞 e shpirti po më lëngon edhe ma fort. A thu nuk ka siguri ma me ecë në rrugët tona se del ndoj medium thjesht për biznes dhe merr në qafë njerëz të pafajshëm? Kaq të këqijë jemi bë veç 20 vjet pas maltretimeve të kobshme që kemi përjetu? E ti o djali mendjelehtë, negativ deri në palcë e dhunues, pash zotin si po ndihesh??? Nuk e di a je i ri a fëmijë, por burrë s’ke me u ba kurrë. TURP PËR TY E TURP PËR NE 😞 MARRE