Romeo Veshaj flet për ndarjen nga Heidi Baci: Kishim mendime të ndryshme për jetën

Romeo Veshaj ka rrëfyer për herë të parë se lidhja e tij me Heidi Baci, e nisur brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 3, përfundoi pas tre muajsh jashtë kamerave. Ai tha se ndarja u bë me respekt, pasi vizionet e tyre për të ardhmen nuk përputheshin. “Lidhja ime me Heidin përfundoi me respekt.…

ShowBiz

20/03/2026 17:24

Romeo Veshaj ka rrëfyer për herë të parë se lidhja e tij me Heidi Baci, e nisur brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 3, përfundoi pas tre muajsh jashtë kamerave.

Ai tha se ndarja u bë me respekt, pasi vizionet e tyre për të ardhmen nuk përputheshin.

“Lidhja ime me Heidin përfundoi me respekt. U njohëm brenda, qëndruam tre muaj jashtë dhe nuk funksionoi. Kishim mendime të ndryshme për jetën,” u shpreh ai, duke mbyllur kështu çdo hapësirë për aludime mbi konflikte të mundshme.

