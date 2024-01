Romeo tregon “besnikërinë” e tij në lidhje: Dilja në club, thosha “hej hiqe dorën”

Romeo Veshaj së fundi ështe bërë pjesë e Big Brother VIP Albania.

Kanë kaluar më shumë se një javë që prej fillimit të këtij “Reality Show” dhe ai ka filluar shumë shpejt të flas edhe për jetën e tij personale, shkruan lajmi.net.

Gjatë një diskutimi me banorët e tjerë, ai tregoi edhe për lidhjet e tij në te shkuarën.

Ndër të tjera, ai tregoi se si nuk ka pasur asnjëherë tendencë për të tradhëtuar në rastet kur ka qenë në një raport dashurie.

“Në momentin që unë kam qenë në lidhje, dilja në club dhe dilja në gjëra, thosha ej hiqe dorën se shkoj në shtëpi. Të betohem, nuk e besoni por kështu ka ndodhur”, rrëfeu Romeo.

“Pra ti në lidhje nuk ke tradhtuar kurrë?”, e pyetën banorët.

“Unë nëse dua një gocë rri me të, nuk do e tradhtoj me të tjera”, ia ktheu ai. /Lajmi.net/