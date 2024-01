Romeo fillon të falet brenda shtëpisë, thotë se do të vazhdoj edhe jashtë Romeo Veshaj është një na banorët e Big Brother VIP Albania 3, i cili ka habitur me disa deklarata të tij. Gjatë bisedës me disa nga banorët e shtëpisë ai ka folur për bindjen e tij fetare. “Ndihem shumë i lehtësuar dhe emocionohem shumë kur falem”, ka thënë Romeo. Ai ka shtuar se kjo është…