Romano: Milani po mendon për transferimet, bordi në takim me agjentët

Tomori aktualisht është i huazuar te Milani nga klubi i Chelseas, të cilët nuk janë të hapur për të negociuar mbi opsionin e blerjes prej 28 milionë eurove, transmeton lajmi.net.

Kështu ka raportuar eksperti i çështjes së transferimeve dhe merkatos, Fabrizio Romano.

Romano thotë: Një vendim përfundimtar mbi të ardhmen e Tomorit do të merret në përfundimin e këtij sezoni”.

Gazetari italian ka thënë gjithashtu se përpos këtij takimi, Milani u takua gjithashtu me agjentët e mesfushorit të Feyenoord, Kokcu./Lajmi.net/

AC Milan board had a meeting today with Fikayo Tomori to discuss about his future. #CFC are not open to negotiate on €28m buy option, as of today – final decision will be made at the end of the season. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

AC Milan also met with agents of Feyenoord midfielder Kökçü. 🔴 @SkySport

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2021