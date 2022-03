Romano: Man City ka ofertën më të mirë nga ana financiare për Haaland

Norvegjezi pritet të largohet nga Dortmund në verë, ndërsa kërkohet me ngulm nga tre klubet e mëdha, si Manchester City, Real Madrid dhe Barcelona, transmeton lajmi.net.

Pavarësisht që klubet spanjolle thuheshin se ishin favorite për ta kompletuar transferimin, Romano tregon se “Qytetarët” kanë bërë ofertën më të mirë nga ana financiare.

“Man City është i përgatitur të ofrojë shumë para për Erling Haaland, ndoshta oferta më e mirë nga ana financiare”, deklaroi ai.

#ManCity are prepared to offer 'a lot of money' for Erling Haaland – possibly the best offer from a financial point.

— City Xtra (@City_Xtra) March 8, 2022