Romano konfirmon bisedimet e Cityt me agjentin e CR7, marrëveshje e komplikuar

Portugezi është duke kërkuar me çdo kusht largimin nga Torino, sa që edhe të kaloi te rivali lokal i ish skuadrës, Manchester City, transmeton lajmi.net.

Agjenti Jorge Mendes ka kontaktuar Manchester Cityn për shërbimet e Ronaldos, por skuadra angleze nuk dëshiron të paguajë asnjë çmim, derisa Juventus kërkon 25 milionë euro.

Eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano raporton se kjo marrëveshje është e komplikuar dhe Juventus ka besim që Cristiano do qëndrojë në Torino./Lajmi.net/

Cristiano Ronaldo situation ⚪️🇵🇹

He wanted to “look for potential new options”.

PSG are currently not interested.

Mendes contacted Manchester City but Juve want €25m and #MCFC have NO intention to pay any fee. “Complicated”.

Juve are still convinced that Cristiano will stay. pic.twitter.com/zGTF5Bymtp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2021