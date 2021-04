Romano: Klubet angleze do të vendosin të ardhmen e Superligës

Sot ka pasur zhvillime të shumta mbi Superligën dhe vazhdimësinë e saj, ku tani edhe raportohet se Presidenti i Superligës, Florentino Perez, është duke diskutuar të ardhmen e kësaj gare, transmeton lajmi.net.

Fabrizo Romano, ka bërë publikimin e një statusi në llogarinë e tij zyrtare në twitter, duke thënë: “Florentino Perez është ende në takimin e Superligës sonte për të vendosur në lidhje me të ardhmen e kampionatit”.

Ai gjithashtu ka shtuar këtë pjesë: “Klubet angleze janë kryesore për të vendosur se çfarë do të ndodhë – pas deklaratës zyrtare të Man City për të lënë garën”.

Manchester City ishte klubi i vetëm që zyrtarisht deklarojë largimin nga kjo ligë./Lajmi.net/

Florentino Perez is still in the #SuperLeague meeting tonight to decide about the future of the league. The English clubs are key to decide what’s gonna happen – after Man City official statement to leave the competition. 🚨

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2021