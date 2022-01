Romano jep detaje për situatën e Christensen: Do refuzojë klubet e Premierligës shkaku i Chelseas

Danezi pritet të largohet në verë si agjent i lirë, pasi nuk arriti marrëveshje me “Blutë” për rinovimin e kontratës, transmeton lajmi.net.

Bayern Munich dhe Barcelona janë dy klubet favorite për nënshkrimin me Christensen, i cili do vendos gjatë javëve të ardhshme.

Ndërkohë, eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano, raporton se Christensen nuk do konsiderojë asnjë propozim të klubeve të Premierligës shkaku i Chelseas.

Është raportuar se Tottenham ishte skuadër e interesuar për danezin, por mesa duket përgjigja do jetë negative./Lajmi.net/

More about Andreas Christensen. Also Premier League clubs approached him as potential free agent signing – but Christensen wants to respect Chelsea, he’s not gonna consider any English club proposal. 🔵🚫 #CFC

Barcelona and FC Bayern, leading the race. Decision to be made soon. https://t.co/MmWGvQiCvY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2022