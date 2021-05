Romano e zyrtarizon: Neymar nënshkruan kontratën e rinovimit me PSG

Gazetari italian ka dhënë edhe detaje nga kontrata e brazilianit, ku ai parashihet t’i merr rreth 30 milionë euro në vit me Parisin, përcjell lajmi.net.

Gjithashtu, Neymari do të nënshkruajë kontratën deri në vitin 2026 dhe do të marrë edhe bonuse të tjera.

Madje, 29 vjeçari bonuse të mëdha do të marrë bonuse të tjera në qoftë se klubi fiton trofeun e Ligës së Kampionëve.

Gjatë ditës së sotme është njoftuar nga Sky Sports se PSG do të zyrtarizojë rinovimin me Neymarin./Lajmi.net/

Neymar has signed his new contract with Paris Saint-Germain, done and confirmed. 🇧🇷🏁

– Agreement extended until June 2026.

– Salary around €30m/season after taxes + add ons.

– ‘Huge bonus’ in case PSG will win the Champions League.

– Announcement planned.

Here we go ⏳🇫🇷

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2021