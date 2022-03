Romano: Barcelona është duke e vëzhguar Reguilonin, Real Madrid ka të drejtë riblerje

Përpos Barcelonës, spanjolli pëlqehet nga disa klube të mëdha evropiane që do bëjnë përpjekje ta transferojnë në verë, transmeton lajmi.net.

Eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano raporton që Reguilon është duke u vëzhguar nga Barcelona, por që katalunasit nuk janë të vetëm në garë.

Tottenham left back Sergio Reguilón is attracting lot of interest. Barcelona are keeping tabs on his situation, true – but there are also other top European clubs. Open race. 🇪🇸 #THFC

📁 Real Madrid have a buy back clause available this summer for Reguilón, around €40m. pic.twitter.com/C6BHO7SVT6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 18, 2022