Romancë me Meritonin? Ilnisa: Do të isha shumë e lumtur sikur të ndodhë, por është e pamundur Ilnisa dhe Meritoni po shijojnë raportin e tyre goxha të ngushtë brenda shtëpisë së “BBVA”. Jo vetëm puthje e përqafime ata tashmë po e ndajnë edhe të njëjtin shtrat, shkruan lajmi.net. Teksa ishte krah Meritonit i cili po flinte, Ilnisa ka biseduar me Heidin. Ishte Heidi ajo e cila e pyeti se a është duke…