Roma triumfon në “Derby della Capitale” ndaj Lazios

Skuadra e Romës ndonëse ka humbur shpresat për Ligën e Kampionëve, ka arritur të triumfojë në mënyrë komode ndaj rivalit të urryer të qytetit, Lazios në derbin e qytetit të ashtuquajtur “Derby della Capitale”, shkruan lajmi.net.

“Giallorossët” ishin më të mirë në këtë takim dhe këtë e treguan që nga fillimi.

Mkhitaryan shënoi gol pas një asistimi nga Dzeko në min 42’ për ti dhënë avantazhin skuadrës.

Pjesa e parë përfundoi me avantazhin e Romës.

Në këtë takim u paraqit nga minuta e parë edhe Vedat Muriqi i cili u zëvendësua në min 60’.

Për goditjen përfundimtare, u përkujdes spanjolli, Pedro i cili shënoi një gol fantastik në min 78’.

Rezultati përfundimtar, Roma 2-0 Lazio./Lajmi.net/

🇮🇹 [ SERIE A ] 🇮🇹

ROMA!!!!

DZEKO BRIGA E SERVE MKHITARYAN! PLACAR ABERTO

to never miss any goal Follow @sporting_top

Roma 🟠🔴 1️⃣❌0️⃣ 🔵⚪ pic.twitter.com/4OoK4nGCkq

— TOP SPORTING (@sporting_top) May 15, 2021