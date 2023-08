Roma s’ka të ndalur në merkato, siguron edhe shërbimet e Renato Sanches Renato Sanches i bashkohet AS Roma në marrëveshje huazimi me PSG. Pas Paredes, edhe Renato i bashkohet Romës nga skuadra pariesiene. Tarifa e paguar e huazimit është 1 milion euro, kurse klauzola e opsionit të blerjes prej 15 milionë euro për qershor. Klauzola prej 15 milionë euro bëhet e detyrueshme nëse Renato Sanches do të…