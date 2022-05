Roma shpërblen tifozët besnik të ekipit

Ekipi italian, Roma do të shpërblejë tifozët besnik të tyre.

Ishte 21 tetori i vitit 2021, kur disa nga tifozët e Romës ishin të zhgënjyer me humbjen 6-1 ndaj Bodo Glimt.

Pas asaj ndeshje ishin vetëm 166 tifozë që udhëtuan në Norvegji për të shikuar ndeshjen e kthimit.

Giallorosi kaluan në finalen e parë evropiane pas 31 vitesh, duke mposhtur Leicester me rezultat të përgjithshëm 2-1.

Kështu pas arritjes në finale ‘Romakët’, kanë vendosur t`i shpërblejnë tifozët të cilët ishin besnik ndaj ekipit të tyre.

Klubi ka njoftuar se të gjithë ata përkrahës që ishin të pranishëm në Norvegji, do të shpërblehen me bileta për finale e cila do të zhvillohet në Tiranë.

“Klubi ka vendosur të shpërblejë 166 tifozët e pranishëm në ndeshjen e 21.10.2021 në sektorin e mysafirëve të stadiumit Aspymyra. Për këta tifozë klubi do të garantojë biletën

Lista e atyre që kanë të drejtë është hartuar bazuar në raportet e shitjeve të ofruara nga Bodo/Glimt. Prandaj, kodi do të dërgohet deri më 7 maj në adresën e emalit të përdorur për blerjen e biletës në portalin e biletave Bodo”, thuhej në njoftimin e klubit, përcjell lajmi.net.

Roma do të përballet me Feyenoordin në finale të Konferencë Ligë, më 25 maj në Tiranë./Lajmi.net/