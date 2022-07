Roma së shpejti me ofertë konkrete për Dybalan Paulo Dybala së shpejti do të marrë ofertë konkrete nga Roma. Brenda 24 orëve të ardhshme, Roma thuhet se do t’i paraqesë një ofertë konkrete për Paulo Dybalan dhe do të pres një përgjigje të shpejtë nga ana e lojtarit. Trajneri i “Giallorossëve”, Jose Mourinho, raportohet se ka folur personalisht me sulmuesin argjentinas në telefon…