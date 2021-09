Roma pëson humbjen e parë në ‘epokën Mourinho’, mposhten nga Verona

Vendasit dolën fitues me rezultat të ngushtë 3 – 2, shkruan lajmi.net.

Roma kaloi fillimisht në epërsi përmes Pellegrinit që u asistua nga Karsdorp (36′), rezultat me të cilin u mbyll kjo pjesë.

Verona barazoi shifrat përmes Barak (49′), ndërsa Caprari pas pesë minutave kaloi skuadrën në epërsi (54′).

Katër minuta më vonë, Ilic shënoi autogol duke barazuar rezultatin (58′).

Por, Verona arriti sërish të shënonte, këtë herë përmes Faraoni (63′).

Tutje, Roma provoi deri në fund të fitonte se paku një pikë, por assesi nuk ia dolën.

Me këtë fitore, Verona ngritët në pozitën e 14-të me tre pikë, derisa Roma renditët e katërta me nëntë sosh.