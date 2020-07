Roma përfiton nga shitja e Pjanic te Barcelona

Pjanic do të transferohet te Barça në fund të sezonit pasi një marrëveshje me vlerë Arthur Melo plus 10 milionë të tjera ishte rënë dakord kohët e fundit me Juve.

Tani, Calcio e Finanza dhe Observatori i Futbollit CIES kanë llogaritur se Roma do të përfitojë 600 mijë euro nga transaksioni, transmeton lajmi.net.

Sipas rregullave të FIFA-s, Giallorossi ka të drejtë në një ulje të një “Pagesë të Solidaritetit” për rolin e tyre në ndihmën në zhvillimin e mesfushorit para transferimit të tij në 2016 te Bianconeri.

Në përgjithësi, 3 milionë euro – ose pesë përqind e tarifës totale të transferimit – do të ndahen midis Giallorossi, Olympique Lyon (450 mijë euro), Metz (1.05 milion euro) dhe klubit ku u rrit Schifflange (900 mijë euro). /Lajmi.net/