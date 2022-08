Roma me vëshitrësi mposht Salernitanan, në ndeshjen e parë të Serie A Roma ka marr një fitore minimale ndaj Salernitanas. Ekipi i Jose Mourinhos e filluan me fitore Serie A, pasi fituan 1:0 në udhëtim. Roma fitoi, por me mund të madh, transmeton lajmi.net. Golin e vetëm në këtë takim e shënoi Cristante në minutën e 33` të ndeshjes. Në këtë takim debutoi edhe Paulo Dybala, por…