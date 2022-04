Roma lëshon një deklaratë për ndodhinë e djeshme ndaj Bodo/Glimt

Trajneri 53-vjeçar norvegjez dyshohet se u sulmua nga trajneri i portierëve të Romës, Nuno Santos, pas përfundimit të fitores 2-1 të Bodo/Glimt në Europa Conference League kundër Giallorossi dje. Trajneri portugez thuhet se e kapi Knutsen nga qafa dhe e shtyu pas një muri të zemëruar.

Më poshtë deklarata e Romës për situatën:

“AS Roma dëshiron të vërë në dukje se, pas përfundimit të ndeshjes të enjten në mbrëmje, drejtorët e klubeve dhe anëtarët e tjerë të stafit stërvitor qëndruan në Aspmyra Stadion deri në orën 00:45 me orën lokale, thjesht për qëllimin e sigurimit të UEFA-s dhe autoriteteve lokale, me të gjitha detajet e asaj që ndodhi në zonat jashtë dhomave të zhveshjes pas ndeshjes.

“Klubi ka besim të plotë se UEFA dhe organet e saj të ndryshme përfundimisht do të përcaktojnë me qartësi dhe saktësi se ku qëndron përgjegjësia për ngjarjet që kanë ndodhur, ngjarje që ne i kemi përshkruar dhe shpjeguar tashmë në detaje të gjitha autoriteteve përkatëse të pranishme në terren.

“Së fundi, klubi dëshiron të theksojë se ai është sjellë gjithmonë në një mënyrë që ruan vlerat e lojës së ndershme dhe të sjelljes sportive, si brenda dhe jashtë fushës: të njëjtat parime që shpresojmë se do të shfaqen gjatë ndeshjes së dytë të javës së ardhshme”

Bodo/Glimt njoftuan se do të paraqesin një ankesë në polici kundër Nuno Santos, duke pretenduar se përgjigja fillestare e UEFA-s ishte e pamjaftueshme.

Kjo nuk është hera e parë që Nuno Santos gjendet në situata të tila për shkak të temperamentit të tij të shkurtër; gjatë periudhës së tij në Tottenham, gjithashtu nën Mourinhon, ai u dënua me një ndeshje dhe u dënua me 8000 £ gjobë pasi abuzoi verbalisht me arbitrin pas barazimit 1-1 me Newcastle.

Rikujtojmë se dje u tha që ishte pikërisht Knutsen që sulmoi trajnerin e portierëve të Romës, me Lorenzo Pellegrinin që pretendonte se e kishte parë ngjarjen. /Lajmi.net/