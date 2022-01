Romakët kanë triumfuar me rezultat 3-1 ndaj Lecces.

Golat nga Kumbulla 40′, Abraham 54′ dhe Shomurodov 81′ i dhanë kalimin në raundin tjetër skuadrës, teksa për mysafirët golin e vetëm e realizoi Calabresi i cili e hapi sfidën në minutën e 14-të.

Me këtë fitore, Roma kualifikohet në çerekfinale të Kupës së Italisë dhe aty do të takohet me skuadrën e Interit të cilët triumfuan të mërkurën mbrëma ndaj Empolit pas vazhdimeve. /Lajmi.net/