Roma fiton me një gol i minutës së fundit, Mourinho i drejtohet bankës së Monzas i provokon keq dhe ndëshkohet me karton të kuq

Pjesa e parë përfundoi me rezultatin baras 0-0.

Për të sjell gëzim të jashtëzakonshëm në Olimpico u përkujdes Stephan El Shaaraëy në minutën e 90-të.

Reprezentuesi italian pranoi një top në zonë pas një tollovie dhe me një goditje të fuqishme realizoi për 1-0, shkruan lajmi.net.

Trajneri i Romës, Jose Mourinho i nervozuar, u kthye nga bankina e ekipit kundërshtar dhe iu tha: Mos folni shumë dhe mos qani tani

Ai u ndëshkua me të kuq pas këtij gjesti.

Here is why Jose Mourinho received a straight red card at the end of the match vs Monza.

He will now miss Roma’s next match vs Inter Milan. The biggest of the season thus far. pic.twitter.com/73ZzXNqcX6

— Lupo TV (@LupoTV_) October 22, 2023