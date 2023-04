Roma do të ‘bindojë’ Kumbullën Roma dhe Marash Kumbulla do vazhdojnë bashkëpunimin e tyre. Në Itali raportohet se është arritur marrëveshja për rinovimin e Kumbullës me Romën, transmeton lajmi.net. Kontrata aktuale i përfundon në verën e vitit 2025. Agjentët e tij po bisedojnë prej ditësh me drejtuesit e Romës dhe thuhet se akordi final është arritur. 23-vjeçari, i cili fiton…