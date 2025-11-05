Roli i KFOR-it në stabilitetin rajonal, temë e diskutimit mes Ulutashit dhe ministrit maqedonas
Komandanti i KFOR-it, gjeneralmajor Ozkan Ulutash, është takuar sot në Shkup me ministrin e Mbrojtjes së Maqedonisë së Veriut, Vlado Misajlovski, dhe shefin e Shtabit të Përgjithshëm, gjeneralmajor Sashko Lafçiski.
Në takim u theksua rëndësia e rolit të KFOR-it në mbështetjen e sigurisë afatgjatë në Kosovë dhe stabilitetit rajonal.
I pari i Misionit të NATO-s në Kosovë, vlerësoi përkushtimin e KFOR-it për të siguruar një ambient të sigurt për të gjithë qytetarët dhe ka falënderuar personelin e Maqedonisë së Veriut për profesionalizmin e tyre në detyrat e përditshme të misionit.