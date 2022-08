Rojat e sigurimit i vërsulen djaloshit të vogël – Lionel Messi intervenon për ta liruar

Të shumtë janë ata që e kanë idhull Lionel Messin. I tillë ishte edhe një djalosh që kishte shkuar ta shihte nga afër ndeshjen mes PSG dhe Nantes.

Pas ndeshjes, derisa Messi po drejtohej ka dhomat e zhveshjes, një djalosh i vogël tentoi të shfrytëzonte mundësinë për një foto me argjentinasin.

Intervenimi i rojave të sigurimit ishte i shpejtë. Ata kapën djaloshin, madje edhe i rrëzuan telefonin, përcjell lajmi.net.

Por, në këtë mes reagoi Leo Messi, i cili kapi dorën e djaloshit dhe ftoi rojat që ta lironin atë.

Messi priti derisa djaloshi mori telefonin nga toka dhe qëndroi për një foto të momentit. Shikoni videon më poshtë. /Lajmi.net/

This young fan was being taken away by security but Messi stopped them so the boy take a selfie with him ❤️ pic.twitter.com/MHNfpSs2O0

— R  (@Lionel30i) July 31, 2022