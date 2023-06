Rohde: Të fillohet urgjentisht me plotësimin e kërkesave të BE-së

Kërkesat janë shtensionimi i situatës në veri, përfshirë zgjedhje të reja, si dhe fillimi i punimeve për themelimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe.

“Kryeministri Albin Kurti prezantoi pikëpamjen e tij për zhvillimet aktuale në veri dhe dialogun. Me ambasadorin Olivier Guerot përsëritëm qëndrimin tonë të qartë në përputhje me deklaratën e fundit të QUINT-it/BE-së. Nevoja urgjente për të punuar në objektivat e deklaratës së BE-27. Mbështetje e plotë për Miroslav Lajçakun”, ka shkruar Rohde në Twitter.

PM @albinkurti presented his view on current developments in the north/in the dialogue. @Olivier_Guerot and my DHoM reiterated our clear stance in acc. with latest QUINT/🇪🇺 statements. Urgent need to work on objectives of EU27 statement. Full support for @MiroslavLajcak’s efforts https://t.co/wssSaigjqa

