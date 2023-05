Rohde ripërsërit: Statuti i Asociacionit të jetë në përputhje me Kushtetutën Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë Jorn Rohde ka thënë se çfarë do lloj statuti duhet të jetë në përputhje me Kushtetutën e Kosovës. “Jemi shumë larg në kuptimin e natyrës së Asociacionit megjithatë Gjermania do të vazhdojë të mbështes implementimin e plotë të gjitha marrëveshjeve që janë pranuar dhe nënshkruar në Bruksel, pro po ashtu…