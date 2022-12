Rohde për dënimin e Mustafës: Është një aktgjykim ndaj një individi, jo ndaj UÇK-së

Ai ka theksuar se kjo nuk paraqet një aktgjykim kundrejt UÇK-së.

Rohde, ka thënë se aktgjykim ndaj një individi, në këtë rast, ai i Salih Mustafës, për kryerjen e krimeve të rënda të luftës, nuk është një aktgjykim ndaj UÇK-së.

“Gjykim i rëndësishëm sot që forcon shtetin e së drejtës. Ky është një aktgjykim ndaj një individi për kryerjen e krimeve të rënda të luftës, jo një aktgjykim ndaj UÇK-së. Po aq e rëndësishme është vendosja e drejtësisë për viktimat – pa mosndëshkim”, ka shkruar Rohde.

Important judgment today that strengthens the rule of law. This is a verdict against an individual for commiting grave war crimes, not a judgment on the KLA. Equally important is delivering justice for victims – no impunity. https://t.co/XuBWhhZmu3

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) December 17, 2022