Rohde për Asociacionin: Gjermania asnjëherë nuk do të mbështeste diçka që është kundër interesave të Kosovës Ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë, Joern Rohde, ka thënë se një nga obligimet e Kosovës për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë, është krijimi i Asociacionit të Komunave me shumicë serbe. Në në një ligjëratë në Universitetin e Mitrovicës ‘Isa Boletini’, Rohde ka thënë se Gjermania nuk kërkon asnjëherë përmbushje të obligimeve që janë në kundërshtim…