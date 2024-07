Rohde: Moslejimi për mbajtjen e festivalit “Mirëdita dobar dan”, promovon nacionalizmin

Rohde është shprehur se promovimi i ndalimit të këtij festivali është vetëm promovim i nacionalizmit, shkruan lajmi.net.

“Sapo u takova me Kushtrim Koliqin nga organizata joqeveritare Integra, partneri i festivalit “Mirëdita, dobar dan”, nga Kosova, i organizuar nga njerëz të guximshëm nga Kosova, duke u fokusuar për paqen dhe pajtimin. Autoritetet e Serbisë tani kanë ndaluar edicionin e 10-të të tij. Avokimi për këtë ndalim është promovimi i nacionalizmit. Kjo nuk ka vend në Europë”, ka shkruar Rohde.

Festivali „Mirëdita Dobar Dan“, ishte planifikuar të fillonte më 27 qershor derisa pak para se të niste festivali ishte ndaluar me urdhër të Ministrisë së Brendshme të Serbisë. /Lajmi.net/

Just met Kushtrim Koliqi from @IntegraNGO, 🇽🇰 partner of ‘Miredita, Dobar Dan’-festival, organized by courageous ppl from 🇽🇰&🇷🇸 focusing on peace + reconciliation.

🇷🇸 authorities now banned its 10th edition. Advocating the ban is promoting nationalism. This has no place in Europe pic.twitter.com/1oZqeCHlbn

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) July 3, 2024