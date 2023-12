Rohde: Marrëveshja KEDS-Elektrosever të zbatohet pa vonesa

Ambasadori i Gjermaisë në Kosovë, Jorn Rohde, ka reaguar për nënshkrimin e kontratës për komerciale ndërmjet kompanisë energjetike të Kosovës KEDS dhe kompanisë, Elektrosever.

Ambasadori, Rohe e quajti këtë lajm të mirë dhe ka kërkuar zbatim të menjëhershëm dhe pa vonesa.

“Vërtet lajm i mirë: tani kemi nevojë për zbatim të qëndrueshëm pa vonesa të mëtejshme!”, shkroi Rohde në rrjetin “X”.

Good news indeed: we now need sustainable implementation without further delays! https://t.co/nem4doEj1b — Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) December 11, 2023

BE-ja me anë të një komunikate e ka quajtur këtë si një hap të rëndësishëm për zbatimin e plotë të Udhërrëfyesit për Energjinë.

“Lidhja e kësaj kontrate nënkupton që Elektrosever do të fillojë furnizimin me energji elektrike për katër komunat veriore të Kosovës me shumicë serbe. Kjo do t’i japë fund praktikës aktuale të parregulluar”. /Lajmi.net/