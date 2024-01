Rohde: Kosova nuk ka përparuar në korrupsion, duhet më shumë ambicie

Ai përmes një postimi në rrjetin social “X” ka thënë se Kosova për dallim nga Maqedonia dhe Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi nuk ka përparuar në luftimin e korrupsionit, shkruan lajmi.net.

“Përfundimi i Transparency International për Kosovën: ndryshe nga Maqedonia dhe Mali i Zi, nuk ka përparim në renditje”, ka shkruar Rohde në “X”.

Rohde ka thënë se Kosova mund ta bëjë këtë nëse ka më shumë ambicie.

“Progres në Kosovë me zgjedhje 👍🏽 por shqetësime për ndërhyrjen e vazhdueshme të qeverisë në gjyqësor👎🏽. Përfundimi i Transpareny International për Kosovën: ndryshe nga Maqedonia dhe Mali i Zi, nuk ka përparim në renditje. Më shumë ambicie është e mundur dhe e pritshme!”, shkroi ambasadori gjerman.

Postimi i plotë:

The new @anticorruption‘s ranking just got out. Progress in 🇽🇰 w/ elections👍🏽 but concerns on continued gov interference in the judiciary👎🏽. Transpareny International’s conclusion on 🇽🇰: unlike 🇲🇰 and 🇲🇪, no progress in the ranking. More ambition is possible & expected!#CPI2023 pic.twitter.com/OgBP1veO2j

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) January 31, 2024