Rohde i shpërndan çelësat, me Maqedoncin hipin në njërin prej kamionëve që Gjermania ia dhuroi Kosovës Forca e Sigurisë së Kosovës u pajis edhe me 5 kamionë ushtarakë, një donacion i Gjermanisë prej 2.7 milionë euro, që u pranua me një ceremoni të mbajtur sot në kazermën “Adem Jashari”, raporton GE. Pas fjalëve që ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci dhe ambasadori i Gjermanisë, Jorn Rohde i mbajtën, ata hipën në njërin prej kamionëve ushtarak. Fillimisht,…