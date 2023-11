Rohde i gëzuar me zhbllokimin e marrëveshjeve ndërkombëtare: Nga to do të përfitojë mbarë vendi!

Rohde ka shkruar se nga këto marrëveshje do të përfitojnë njerëzit dhe mbarë vendi.

“Lajm i mirë për Kosovën 🇽🇰! Më në fund drita jeshile🟢🟢 për marrëveshje të rëndësishme ndërkombëtare, të arritura përmes konsensusit ndërpartiak sot në parlament. 🙌 Nga këto do të përfitojnë njerëzit dhe mbarë vendi”, ka shkruar Rohde.

Good news for Kosovo 🇽🇰!

Finally green light🟢🟢🟢 for important international agreements, reached through cross-party consensus in parliament today. 🙌 These will benefit the people and the whole country.

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) November 23, 2023