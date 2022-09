Rohde: Gjermania dëshiron që vendet e Ballkanit Perëndimor të jenë në BE

Kështu ka deklaruar Rohde përmes një postimi në faqen e tij në Twitter, ku ka shtuar se Gjermania po ashtu dëshiron që Kosova dhe vendet e Ballkanit Perëndimor të jenë në BE, shkruan lajmi.net.

“Konferenca e 3 nëntorit në Berlin si pjesë e Procesit të Berlinit do të jetë një mundësi për përparim që nuk duhet ta humbasim. Gjermania dëshiron që gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor të jenë në Bashkimin Evropian, si dhe mbështet që Kosova dhe Serbia të kontribuojnë në këtë proces në mënyrë konstruktive”, ka thënë Rohde. /Lajmi.net/

The conference on 3rd November in Berlin as part of the #BerlinProcess will be an opportunity for progress that we must not miss. Germany wants KOS/WEB6 in the EU and counts on both KOS/SRB to contribute to the process constructively. https://t.co/bqcxuMkxd1

