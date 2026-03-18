Rogerti plas bombën për Brikenën
Banori i “BBVA”, Rogerti” ka bërë një deklaratë bombë në dhomën e rrëfimit.
Faqja zyrtare e “BBVA” ka publikuar videon ku ai thotë se Brikena nuk ka pikë pëlqimi për Mateon.
‘Brikena e ka vetëm strategji loje dhe e ka lenë bashkë në fund, s’ka pikë pëlqimi Brikena për Mateon “, tha ai.
Gjithashtu theksoi se Mateo është tipik dhandër shqiptar që e don një nuse që është si dhi e egër. “Kjo është nga ato nuset që janë, do martohet me zor “supozohet”, ka nejt një vit pa bo se*ks edhe del fmija mas dy viteve”, përfundoi ai.