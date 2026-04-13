Rogerti betohet në kryq derisa kërcënon Mateon: U bëj thirrje shokëve të tu të jenë gati
Edhe pse është java vendimtare e finales së Big Brother VIP Albania 5, tensionet brenda shtëpisë po vazhdojnë të rriten dhe përplasjet janë bërë më të ashpra se kurrë.
Atmosfera në shtëpi duket gjithnjë e më e ndezur, duke treguar se gara për çmimin e madh është në kulmin e saj dhe çdo ditë sjell konflikte të reja mes finalistëve.
Së fundmi në qendër të vëmendjes është një debat i fortë mes Rogertit dhe Mateos.
Në një video që po qarkullon online dhe që është cilësuar nga ndjekësit si një ‘kërcënim i drejtpërdrejtë’, Rogerti dëgjohet duke iu drejtuar Mateos me tone të ashpra dhe paralajmëruese për situata jashtë shtëpisë.
Ai shihet duke u ngritur në këmbë dhe duke u betuar, ndërsa thotë: “Për këtë kryq, kam me ardh me racën time te palestra, i bëj thirrje shokëve tu të jenë gati kur të vij unë”.
Ky moment ka shkaktuar reagime të shumta në rrjet, duke u komentuar gjerësisht nga ndjekësit e formatit, veçanërisht për gjuhën e përdorur dhe intensitetin e debatit mes dy finalistëve.
Kjo ndër tjerash është parë si një lloj kërcënimi i Rogertit për Mateon.
