Rodri ndërhyn keq ndaj Odegaard, reagojnë ashpër tifozët e Arsenal

Odegaard është në detyrë ndërkombëtare teksa Norvegjia luajti kundër Spanjës (0:3), në një ndeshje të vështirë kualifikuese për Euro 2024 të shtunën.

Norvegjezi në një moment gjatë ndeshje u përplas me mesfushorin e Manchester City.

Kapiteni i Arsenalit kaloi në mënyrë të shkëlqyeshme Dani Carvajal për të krijuar një hapje në portë, por u mohua nga Rodri i cili u përplas me të.

Odegaard u duk se mori një goditje të fortë dhe bëri me shenjë drejt gjyqtarit të ndeshjes, duke kërkuar një penallti.

Mbështetësit e Arsenalit në internet e akuzuan lojtarin e Man City për tentativë për të lënduar lojtarin e tyre përpara ndeshjeve vendimtare për titullit të Premier Ligës./Lajmi.net/

Rodri has got an agenda for that tackle, otherwise is the capitano fine🥹 pic.twitter.com/1jTaXofVOL

