Rodgers për të ardhmen e tij: E respektoj çfarëdo vendimi të jetë

Trajneri i Leicester City, Brendan Rodgers ka folur në lidhje me të ardhmen e tij.

Leicester nuk e ka filluar aspak mirë edicionin e ri në Premier Ligë.

Në shtatë ndeshje sa kanë zhvilluar deri më tani, kanë gjashtë humbje dhe një barazim.

E përformanca e dobët e skuadrës mund të çojë në shkarkim trajnerin e skuadrës.

Lidhur me këtë ka folur vetë ai, duke thënë së do respektojë çfarëdo vendimi që do merret në këtë aspekt.

“Unë do të respektoj çfarëdo vendimi të jetë. Mendoj se nëse e shihni pjesën e parë do të shihni besimin dhe lojën sulmuese”, u shpreh Rodgers.

Leicester City gjenden në vendin e fundit në tabelën e ligën angleze, me një pikë të vetme./Lajmi.net/