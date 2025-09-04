Robinho bëhet trajner i futbollit në burg
Ish-futbollisti brazilian, Robinho është duke e vuajtur dënimin prej 9 vjetësh burg në São Paulo shkaku i përdhunimit të një shqiptareje në kohën sa luante në Itali.
Sulmuesi i rrezikshëm dikur, për të humbur kohë në burg, i është kthyer pasionit të tij – futbollit.
Sipas “CNN Brasil”, ish-futbollisti i Real Madridit, Manchester Cityt dhe Milanit e ka marrë rolin e trajnerit të futbollit brenda burgut, përcjell.
Ai aktualisht po e menaxhon një ekip në turneun e brendshëm që organizohet në burg.
Fama e tij është rritur edhe në mesin e të burgosurve, ndërsa kohë pas kohe pranon vizita nga njerëzit që duan ta takojnë dhe që kërkojnë fotografi dhe autografe nga ai.
Kur ta vuajë krejt dënimin për përdhunim, Robinho do të jetë rreth 50 vjeç.
Së fundmi, gjykata në Brazil e hodhi poshtë kërkesën e palës mbrojtëse të Robinhos për uljen e dënimit të yllit të dikurshëm të futbollit brazilian.