Robinho bëhet trajner i futbollit në burg

Ish-futbollisti brazilian, Robinho është duke e vuajtur dënimin prej 9 vjetësh burg në São Paulo shkaku i përdhunimit të një shqiptareje në kohën sa luante në Itali. Sulmuesi i rrezikshëm dikur, për të humbur kohë në burg, i është kthyer pasionit të tij – futbollit. Sipas “CNN Brasil”, ish-futbollisti i Real Madridit, Manchester Cityt dhe…

Sport

04/09/2025 14:07

Ish-futbollisti brazilian, Robinho është duke e vuajtur dënimin prej 9 vjetësh burg në São Paulo shkaku i përdhunimit të një shqiptareje në kohën sa luante në Itali.

Sulmuesi i rrezikshëm dikur, për të humbur kohë në burg, i është kthyer pasionit të tij – futbollit.

Sipas “CNN Brasil”, ish-futbollisti i Real Madridit, Manchester Cityt dhe Milanit  e ka marrë rolin e trajnerit të futbollit brenda burgut, përcjell.

Ai aktualisht po e menaxhon një ekip në turneun e brendshëm që organizohet në burg.

Fama e tij është rritur edhe në mesin e të burgosurve, ndërsa kohë pas kohe pranon vizita nga njerëzit që duan ta takojnë dhe që kërkojnë fotografi dhe autografe nga ai.

Kur ta vuajë krejt dënimin për përdhunim, Robinho do të jetë rreth 50 vjeç.

Së fundmi, gjykata në Brazil e hodhi poshtë kërkesën e palës mbrojtëse të Robinhos për uljen e dënimit të yllit të dikurshëm të futbollit brazilian.

Artikuj të ngjashëm

September 4, 2025

​Ademi: Avdullahu mund të bëhet Xhaka i Kosovës

September 4, 2025

Kombëtarja e Kosovës niset për në Zvicër

September 3, 2025

Juventusi i “çmendur” pas Zhegrovës, e poston rregullisht në Facebook

September 3, 2025

Vazhdon shitja online e biletave për ndeshjen Zvicër – Kosovë, tifozët...

September 3, 2025

Thyhet rekordi i shpenzimeve të transferimeve, FIFA publikon detaje nga merkato...

September 3, 2025

Mërgim Vojvoda para ndeshjes me “Helvetikët”: Gati për tri pikë

Lajme të fundit

Tërhiqet shorti- kjo është renditja e 93 subjekteve...

Zogaj: Kosova në ngërç të ri politik, Kuvendi nuk është konstituuar

Vuçiq: Në Marrëveshjen e Uashingtonit u tentua të...

​Ademi: Avdullahu mund të bëhet Xhaka i Kosovës