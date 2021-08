Robin Olsen shumë afër kalimit në ligën e dytë të Anglisë

Robin Olsen nuk bënë pjesë në planet e Jose Mourinhos dhe do të largohet, transmeton lajmi.net.

Sipas gazetarit Fabrizio Romano, suedezi pritet të nënshkruajë me skuadrën e ligës së dytë angleze, Sheffield United.

Olsen pritet të jetë zëvendësues i Aaaron Ramsdale që kaloi te Arsenali.

Marrëveshja do të arrihet në formën e huazimin për një sezon.

Në anën tjetër Sheffied Utd do të transferojë edhe sulmuesin Yann Karamoh. /Lajmi.net/

