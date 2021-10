Robertson: Salah është lojtari më i mirë në botë

Mbrojtësi i Liverpool, Andrew Robertson thotë se Mohamed Salah është aktualisht lojtari “më i mirë në botë”, por bashkëlojtari i tij nuk do të jetë i kënaqur nëse nuk mund të ruajë formën e tij për pjesën tjetër të sezonit.

Salah ka shënuar 15 gola në 12 paraqitje për Liverpool këtë sezon, duke përfshirë 10 gola në nëntë ndeshje në Premier Ligë, më e fundit prej të cilave e pa atë të shënojë një hat-trick në një mposhtje 5-0 të Manchester United në Old Trafford fundjavën e kaluar.

Forma e egjiptianit e ka ndihmuar Liverpoolin të ketë një fillim të pamposhtur në Premier Ligë, gjë që i lë ata pas liderit Chelsea me një pikë, duke shkuar në ndeshjen e së shtunës me Brighton në Anfield.

“Unë mendoj se mënyra se si ai po luan në fillim të këtij sezoni – ai ka qenë i jashtëzakonshëm”, tha Robertson për ‘Sky Sports News’.

“Ju thjesht mund ta shihni atë duke ecur në fushë dhe ai ndihet sikur çdo shans që do të ketë ai do të shënojë.

“Gjëja që nënvlerësohet me Mo është shkalla e tij e punës – mënyra se si ai e ndihmon Trentin (Alexander-Arnold), mënyra se si ai ndihmon mbrojtjen e tij pas tij dhe gjithçka si kjo. Kjo është kur ai është në maksimumin e tij, kjo është kur krijon raste dhe shënon golat, kur është aq i fortë mendërisht.

“Ai është një lojtar i jashtëzakonshëm dhe unë mendoj se në këtë moment ai është më i miri në botë dhe ai do të dëshirojë të vazhdojë kështu. Ai nuk do ta dëshirojë atë për nëntë apo 10 ndeshje, të cilat i ka bërë deri më tani, ai do të dëshirojë ta bëjë atë për një sezon të tërë si ai ka bërë më parë dhe shpresojmë se ai mund ta bëjë këtë, sepse na jep mundësinë më të mirë për të shënuar gola dhe për të fituar trofe”.

Ka pasur shumë spekulime për të ardhmen e Salah, me kontratën e tij me Liverpoolin që skadon në verën e vitit 2023.

29-vjeçari i tha ‘Sky Sports’ javën e kaluar se ai dëshiron të kalojë pjesën tjetër të karrierës së tij në Anfield, por se e ardhmja e tij “varet nga klubi”.

Robertson, i cili nënshkroi vetë një marrëveshje të re afatgjatë gjatë verës, shpreson se situata do të zgjidhet së shpejti.

“Ai tha se do të ishte i lumtur të qëndronte këtu dhe kjo varet nga ai dhe klubi që të arrijnë një marrëveshje”, tha Robertson.

“Shpresoj se mund të vazhdoj të luaj me të. Më pëlqen të luaj me Mo dhe më pëlqen të luaj me të gjithë djemtë rreth meje dhe ju nuk dëshironi të shihni që dikush të largohet.

“Le t’ia lëmë në dorë klubit dhe Mo – jam i sigurt që të gjithë po përpiqen të arrijnë një marrëveshje që mund të funksionojë për të gjithë. Shpresojmë që ata të arrijnë një zgjidhje sepse nëse ai nuk është më i miri në botë, ai është padyshim në diskutim për të dhe ata janë lloji i lojtarëve që dëshironi në këtë klub, ata janë lloji i lojtarëve që meritojnë tifozët në klubin e tij. Shpresojmë që kjo të vazhdojë dhe ai të mund të qëndrojë për pak më gjatë”, ka përfunduar mbrojtësi i majtë i Liverpoolit. /Lajmi.net