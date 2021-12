Robert Aliaj i quan prostituta, vajzat e emisionit “Love Story” largohen nga studio

Ishte Sellma ajo që deklaroi se fjalët e Kristit ishin të rënda, por opinionistët e kanë kundërshtuar duke i thënë se nuk duhet të përgjigjej ashtu.

I ashpër ka qenë Roberti, i cili teksa mbrojti djalin e tij ofendoi vajzat, të cilat në bllok u ngritën dhe u larguan nga studio. Edhe pse Alketa Vejsiu kërkoi nga Roberti një falje për vajzat, ky i fundit nuk u tërhoq nga deklaratat e tij.

Sellma: Ky është fenomeni më negativ i të gjithë shqiptarëve. Mua mos m’u drejto me pros***utë, drejtohu familjes tënde. Ti do të mbash përgjegjësi për fjalën pros***utë.Robert Aliaj: Unë do të kap një model të një prindi ose të një djali që jetoi denjësisht.

(Vajzat largohen nga studio) Alketa Vejsiu: Çfarë termi iu vendose vajzave, a e kupton? Ajo që pashë është skandal.

Bajroni: Ti nuk mund t’i drejothesh një femre një atë lloj mënyre. Po jep vetëm antivlera , asgjë tjetër. Largohu ti i pari, pastaj ato vajzat. Alketa Vejsiu: Do të nxisim debatin që të rrisim shikueshmëri? Robert Aliaj: Unë s’kam ofenduar asnjë njeri. Unë kërkoj standard, kërkoj modele.

Alketa Vejsiu: Unë nuk devijoj biseda, nuk të atakoj ty në person. Të lutem, atako fenomenin, por mos shënjestro vajzat. Ato vajzat që largohen, kanë folur vetë. Ti duhet të bësh diçka që ata të kthehen në program. Robert Aliaj: Asgjë, asgjë. Unë kam dënuar modelin që pashë aty dhe sjelljen që pashë këtu. Dhe në Talk thashë se kjo është pothuajse pornografi. Unë nuk respektoj një vajzë të paedukuar.

Alketa Vejsiu: E ke tepruar. Ti ke humbur që ata vajzat janeë larguar, ti ke humbur Të lutem shumë,jam shumë e shqetësuar për programin se ato vajzat largohen. Bëj diçka t’i kthehesh në program. Vajzat u larguan, duhet të bësh diçka.

Robert Aliaj: Unë nuk ia lejoj vajzës time të sillet në atë formë. Alketa Vejsiu: Unë të respektoj, të lutem bëj diçka që ato vajzat të kthehn këtu. Robert Aliaj: Ato ikën vetë, të vijnë vetë. Unë atakova një fenomen.