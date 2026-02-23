Rob Jetten bëhet kryeministri më i ri dhe i parë homoseksual i Holandës
Rob Jetten është bërë kryeministri më i ri dhe i parë homoseksual i Holandës, pasi qeveria e tij e pakicës u betua.
38-vjeçari shpalli fitoren në zgjedhjet e përgjithshme të tetorit, me partinë e tij Demokratët 66 (D66), e cila mundi ngushtë populistin anti-islam Geert Wilders në zgjedhje të ashpra.
Jetten formoi një qeveri minoritare të qendrës së djathtë me Partinë Popullore për Liri dhe Demokraci (VVD) dhe Aleancën Demokristiane (CDA), shkruan BBC.
Është një kabinet minoritar, që do të thotë se çdo reformë e madhe në marrëveshjen e koalicionit – nga 19 miliardë euro shtesë për mbrojtjen te shkurtimet e dhimbshme në kujdesin shëndetësor dhe përfitimet – do të duhet të negociohet votë për votë në të dyja dhomat parlamentare të Holandës.