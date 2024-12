Rizvanolli: Furnizimi me ujë për zonat e prekura nga sulmi terrorist në kanal të Ibër Lepencit po kthehet në normalitet Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli ka bërë të ditur se furnizimi me ujë për zonat e prekura nga sulmi terrorist në kanal të Ibër-Lepencit po kthehet në normalitet. Ministrja Rizvanolli ka shkruar në Facebook se të shtunën vonë ka filluar furnizimi me ujë në Mitrovicë të Jugut, Mitrovicë të Veriut dhe Zveçan. Pas dëmeve që…